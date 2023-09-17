Власти Украины могли избежать эскалации конфликта с Россией, если бы согласились отказаться от части территорий.

Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC.

"Они бы могли добиться соглашения с потерей территорий меньшего масштаба, чем Россия уже, будем честны, присоединила к себе. Можно было бы добиться сделки и никто бы не погиб", - сказал американский политик.

По словам Трампа, подобное соглашение позволило бы киевским властям сохранить страну.

Напомним, в конце июня Трамп уже заявлял, что Украине, возможно, придется отдать часть своей территории России, чтобы остановить войну. Однако советник главы Офиса президента Михаил Подоляк тогда ответил, что Украина не станет разменивать территорию на мир.

Кроме того, бывший президент США настаивал, что может быстро завершить войну, предложив "сделку" главе Кремля Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В свою очередь Владимир Зеленский не раз говорил, что не пойдет на переговоры о мире, если речь будет идти о границах по состоянию на 24 февраля 2022 года.