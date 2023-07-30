Более 30% украинцев согласны с тем, чтобы война завершилась в ближайшее время любой ценой, и 53% готовы дальше вести борьбу ради победы Украины.

Такие данные привел аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Сергей Шаповалов в эфире телеканала "Эспресо".

"В опросах украинцев по поводу результатов войны мы сделали акцент на усталости от войны или на готовности граждан идти на компромиссы. Поскольку вера в победу - хорошо, но есть реальность. Поэтому мы спросили украинцев о том, готовы ли они были бы к завершению войны в ближайшее время, но любой ценой. Другой вопрос заключался в готовности дальше вести борьбу, если это нужно для победы.Более 30% наших граждан согласились с тем, чтобы война завершилась в ближайшее время любой ценой, и 53% готовы дальше вести борьбу. Это немного тревожные цифры. Однако следует заметить, что когда мы спросили об условиях прекращения войны и назвали отказ Украины от вступления в НАТО и оставление оккупированных территорий России, то даже те граждане, которые поддерживали завершение войны в ближайшее время, назвали эти условия для них неприемлемыми" - сказал аналитик.

Шаповалов добавил, что с прошлого года показатель верящих в победу Украины над Россией остается неизменным - 93%.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что не пойдет на переговоры о мире, если речь будет идти о границах по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Тем временем в Кремле вновь заговорили о готовности к переговорам с Украиной.