Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина по итогу контрнаступления на юге хочет блокировать Крым и начать "торговаться".

Об этом Арестович сказал в эфире у журналистки Юлии Латыниной.

"Залужный решает две задачи - выход к морю и перерезание сухопутного коридора, отрезание Крыма, снести мост, и все. Мы имеем два миллиона человек в Крыму, которым некуда деваться, у которых ни воды, ни еды - можно торговаться", - заявил бывший советник Банковой.

При этом перед главкомом ВСУ, по мнению Арестовича, стоит "нерешаемая задача" - достичь военного результата и сберечь армию, не потеряв ее боеспособности.

Ранее о таком плане Украины писали западные СМИ, но власти его отрицают и официально заявляют, что никаких переговоров до полной деоккупации не будет.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина намерена вернуть и Крым, и остальные территории.

Напомним, недавно Залужный пообещал вернуть Крым, даже если Запад будет против.

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