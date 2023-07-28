Кремль опять заявляет о готовности к мирным переговорам с Украиной.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия готова к диалогу по урегулированию, но Украина отказывается от какой-либо возможности, даже находясь в непростой ситуации", - сказал спикер Кремля.

Напомним, накануне Арестович заявил, что Украина хочет сначала выйти к Крыму, а потом начать "торговаться".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что не пойдет на переговоры о мире, если речь будет идти о границах по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Война в Украине идет уже 520-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Западная пресса начала писать о новой масштабной атаке украинских сил под Ореховым (Запорожская область). В то же время чиновники, на которых ссылаются журналисты, пока не уверены, что это "тот самый" главный удар. И высказывают две гипотезы: что имеет место ротация уставших подразделений либо операции по подготовке к главному удару. Украина крупных действий официально не подтверждала.

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