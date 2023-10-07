В субботу, 7 октября, в Украине идет 591-й день войны с Россией.

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7 октября — последние новости

8.28 О ночным прилетах и о сильном пожаре в портовом городе Черноморск Одесской области (бывший Ильичевск) сообщают местные паблики.

8.00 В ночь на 7 октября ВС РФ атаковали Одесскую область сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс", выпущенными с берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму.

"Попадание произошло в здание пансионата в рекреационной зоне и в зернохранилище припортовой инфраструктуры. Обломками ракет и взрывной волной вызван пожар в гаражном кооперативе, повреждены несколько многоквартирных домов. Информации о пострадавших не поступало", – сообщают Силы обороны юга.