Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 6 октября.

Сводка появилась в Фейсубке.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:



1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

2. За сутки произошло 28 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Купянском – в районах Синьковки и Ивановки,

Лиманском – восточнее Макеевки Луганской области,

Бахмутском – южнее Андреевки,

Марьинском – в районах Марьинки и Новомихайловки,

Шахтерском – в районе Угледара, Золотой Нивы и Старомайорского,

Запорожском – северо-восточнее Новопрокоповки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Авдеевском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла два ракетных и 57 авиаударов, совершила 43 обстрела из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла 14 ударов. ПВО уничтожила 25 "Шахедов".

Война в Украине идет уже 590-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера днем произошла масштабная трагедия в селе Гроза в Харьковской области. После ракетного удара там погиб 51 человек (и, возможно, это количество не окончательное). Удар нанесли россияне ракетой "Искандер". Прилет был в кафе-магазин, где проходили поминки по местному жителю, который служил в ВСУ и погиб на войне. Поэтому и собралось столько людей. Этот удар стал самым массовым по количеству погибших в Харьковской области с начала вторжения РФ.

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