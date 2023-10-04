Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 4 октября.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:



1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

2. За сутки произошло 45 боестолкновений. Отражены российские атаки на следующих направлениях:

Купянском – севернее Зыбино,

Лиманском – восточнее Макеевки Луганской области и северо-западнее Дубравы Донецкой области,

Бахмутском – в районе Григорьевки и Андреевки,

Авдеевском – в районах Авдеевки и Ласточкино,

Марьинском – в районе Марьинки, Новомихайловки и Красногоровки,

Шахтерском – в районе Золотой Нивы,

Запорожском – в районах Вербового и Работино.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла пять ракетных и 43 авиаудара, совершила 30 обстрелов из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла 13 ударов.

Война в Украине идет уже 588-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб в утренней сводке сообщал о российских контратаках на всех основных фронтах. На Запорожском направлении - западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки. Восточнее - вблизи Старомайорского. К югу от Бахмута - в районе Андреевки. Все эти атаки успеха не имели.

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