Анализируем ситуацию на 587-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

Генштаб в утренней сводке сообщает о российских контратаках на всех основных фронтах.

На Запорожском направлении - западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки. Восточнее, на Времьевском выступе - вблизи Старомайорского и Ровнополя. К югу от Бахмута - в районе Андреевки. Как утверждается, все эти атаки успеха не имели.

При этом ВСУ "продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага".

Украинские военные телеграм-каналы пишут, что россияне контратаковали возле Новопрокоповки, но их удалось отбросить. У Вербового, несмотря на нажим ВСУ, россияне удерживают позиции, вводя резервы.

В тоже время российские военные паблики пишут, что с ночи ВСУ пошли в атаку на ореховском направлении. Идет наступление как на Новопрокоповку (россияне пишут, что идут бои на подступах, а ряд украинских телеграмм-каналов сообщают, что бои идут уже в самом селе, публикуя видео оттуда), так и под Вербовым (к востоку от Работино), а также около села Копани (к западу от Работино). Эти удары наносятся в рамках операции по расширению зоны прорыва. Как мы уже писали, украинским войскам трудно далее на юг в районе Работино, не ликвидировав угрозу с флангов. Для этого и ведется наступление как на Копани (западный фланг), так и на Работино (восточный фланг). На обоих направлениях идут сейчас тяжелые бои.

Об ожесточенности боев говорит видео с подбитой украинской техникой на запорожском фронте.

Что же до Бахмутского направления, то украинские паблики пишут о боях восточнее железной дороги, которая служит линией российской обороны (то есть, ВСУ уже пересекли эту линию). С российской стороны это не подтверждается, с украинской официально тоже.

При этом военный телеграм-канал Deep State, выступающий за ВСУ, сообщает, что оценивать бои южнее Бахмута сложно, поскольку они крайне тяжелые и сопровождаются существенными потерями с обеих сторон.

Крупных боев на Купянско-Лиманском направлении не проводится. Воюющие там бригады сегодня посетил президент Зеленский.

Ночью Россия запустила по Украине 31 "Шахид", 29 было сбито. Также ВСУ сбили ракету "Искандер-К".

При этом был прилет по территории промышленного предприятия в Павлограде. Есть разрушения производственных объектов.

Украина и российская "мобилизация"

В России сегодня в очередной раз заявили о том, что не планируют проводить новой мобилизации.

Министр обороны Шойгу сказал, что РФ располагает "необходимым количеством военнослужащих для проведения СВО". По его словам, в сентябре контракт заключили более 50 тысяч человек. А с начала года - более 335 тысяч человек.

Об этом же недавно заявлял замначальника Главного организационно-мобилизационного управления РФ Владимир Цимлянский.

При этом в Украине и на Западе считают, что Россия нацелена на более масштабную вербовку. Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес говорил, что РФ ведёт набор в армию, поэтому Украине надо призывать больше людей, особенно молодежи. Также и украинские чиновники часто говорят, что Киев будет вынужден усиливать призыв из-за аналогичных процессов в РФ.

В то же время пока нет объективных данных о том, что в России идет пусть и скрытая, но некая повальная мобилизация (чем даже периодически возмущаются сторонники российской войны в Украине, которые требуют ее провести).

Поэтому заявления Украины и ее западных партнеров о том, что необходимо "догонять" российские усилия по вербовке военных могут иметь под собой и другие объяснения. Например, необходимость восполнения потерь при контрнаступлении.

Также речь может идти о том, что при нынешних способах мобилизации становится сложнее выполнять план (в Полтаве он выполнен, к примеру, лишь на 13%). Здесь сказывается снижение доли мотивированных военнообязанных (более "заряженные" на войну давно на нее ушли) и усталость от войны.

При этом одна из очевидных целей военного командования Украины - обеспечение численного преимущества над РФ, которое во многом помогло ВСУ одержать ряд побед осенью 2022 года.

При этом как мы уже писали, нельзя исключать начало новой волны мобилизации в РФ (несмотря на все заявления российских властей). Она может объявлена либо если ситуация для РФ на фронте резко ухудшиться, либо если военно-политическое руководство России решит перейти от обороны к масштабному наступлению.

Но в любом случае, планы по мобилизации (если они и есть) постараются оттянуть на время после выборов президента РФ, которые состоятся в марте этого года.

А до выборов, судя по всему, и дальше будут идти заявления о том, что никакой мобилизации не планируется.

Тем более, что настроения у рядовых россиян, как показывают опросы, не очень воинственные. И, прежде всего, их интересует решение социально-экономических проблем в самой России.

Как показывают данные опроса Russian Field, россияне ожидают от будущего победителя выборов президента РФ в марте в первую очередь повышения своего материального благополучия (48%), а также улучшения ситуации в социальной сфере (31%). При этом победу в войне в Украине ждут от президента только 7% населения, а вот тех, кто хотел бы окончания войны и мира более чем в два раза больше - 15%. Вывода войск из Украины хотели бы 2%.

Оружие для Украины

На Западе тема №1 по Украине - горизонты военной помощи Киеву. Отправной точкой стало решение Конгресса заморозить выделение новых денег на вооружение ВСУ.

Как мы уже рассказывали, эту заморозку продавили республиканцы, контролирующие Палату представителей. И теперь есть высокая вероятность того, что они же могут эту помощь на 2024-й год существенно урезать.

При этом прямо сейчас деньги не кончатся. У Белого дома еще остались средства, выделенные ранее - около 5,2 млрд долларов, чего при нынешних объемах затрат хватит еще примерно на полгода, как считает Wall Street Journal. И очередной пакет помощи поступит на этой неделе.

Но вот планирование дальнейших поставок явно повисает в воздухе.

На это накладывается две проблемы. Первая - с исчерпанием западных арсеналов, о чем написали многие СМИ. И тем, что Украина вряд ли будет способна быстро развернуть производство дефицитных номенклатур.

Как пишет Politico, нынешние попытки Украины развернуть у себя производство вооружения - свидетельство того, что "у ее сторонников заканчивается оружие".

Киев хочет, чтобы западные компании начали инвестировать в украинское производство еще до прекращения войны.

Эта срочность подкрепляется заявлениями западных представителей, что у них заканчивается оружие для Украины. При этом "союзники не увеличили значительно свои производственные линии, чтобы удовлетворить спрос".

Но издание указывает, что неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы сделать то же самое в Украине, которая подвергается обстрелам и продолжает вести войну. Кроме того, Запад сейчас на распутье, инвестировать деньги в свой ВПК или в украинский.

"Хотя западные столицы готовы помочь украинцам в уменьшении российской военной машины, они также обеспокоены тем, что останется у них, если их собственный суверенитет будет поставлен под сомнение", - говорится в статье.

Из Украины по этому поводу идут также сдержанные оценки. Экс-директор Укрспецэкспорта Сергей Бондарчук считает, что до завершения войны полноценных производств западного оружия в Украине не будет.

Бондарчук также подчеркнул, что вряд ли западные страховые компании застрахуют производство. По его словам, на данный момент возможно лишь открытие небольших предприятий по ремонту военной техники.

Издание The Telegraph также пишет о том, что одного из основных союзников Киева - Британии - "закончилось оружие для отправки в Украину". Об этом изданию анонимно заявил изданию высокопоставленный военачальник.

"Мы отдали почти столько, сколько можем себе позволить. Мы продолжим поставлять оборудование для обеспечения Украины, но сейчас им нужны такие вещи, как средства противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы, а все это у нас закончилось", - говорит источник.

По его словам, Британия также не сможет передать больше танков Challenger.

Он сказал, что "предоставлять миллиарды больше не означает давать миллиарды британского снаряжения", и Лондон должен сыграть свою роль в "побуждении других стран давать больше денег и оружия".

"Помощь в обмен на реформы"

Вторая проблема - США, основной донор Украины, дают многочисленные сигналы о том, что дальнейшая помощь будет выделяться в зависимости от успехов на ниве борьбы с коррупцией.

Тема уже прозвучала во многих СМИ. Также с большой статьей по этому поводу сегодня вышел телеканал CNN.

По его данным США за последние несколько недель направили Киеву несколько сообщений, где предупредили, что военная помощь Украине будет неизменной, но другие виды помощи будут увязаны с прогрессом в реформах и могут оказаться под угрозой, если украинские власти не предпримут дополнительных усилий по борьбе с коррупцией.

"Послание украинцам всегда заключалось в том, что если какие-либо из этих средств будут незаконно присвоены, то это поставит под угрозу помощь США", – сказал CNN один из американских чиновников.

Издание сообщает, что в конце лета Госдеп направил Киеву дипломатическую ноту (демарш), где говорилось, что США ожидают от Украины продолжения усилий по борьбе с коррупцией и обеспечению финансовой прозрачности - для продолжения получения прямой бюджетной поддержки.

В документе также подчеркивалась необходимость реформ в рамках программы МВФ по отмыванию денег.

То есть давление на Киев по этому вопросу начинает существенно нарастать. А это значит, что акцент американского влияния в Украине смещается с военных на политические и экономические вопросы (поскольку в первый год войны такие темы вообще не поднимались).

Подробнее о том, что это значит мы писали здесь.