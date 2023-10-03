Из CША в последние недели потоком идут сообщения о том, что Вашингтон крайне обеспокоен ситуацией с коррупцией в Украине и даже ставит под вопрос дальнейшую помощь Киеву от западных союзников, если положение не изменится.

Показательна в этом плане вчерашняя статья в издании Politico. Там проанализировали закрытый доклад Госдепа США о стратегии в отношении Украины и сделали вывод, что администрация Байдена обеспокоена темой коррупции гораздо больше, чем говорит публично.

"В докладе подчеркивается, что коррупция может привести к тому, что западные союзники откажутся от помощи Украине в борьбе против вторжения России и что Киев не может откладывать усилия по борьбе с коррупцией. Существование коррупции на высшем уровне может подорвать доверие украинской общественности и иностранных лидеров к правительству военного времени", - пишет Politico.

В первый год войны США предпочитали меньше уделять внимания этой теме, хотя она беспокоит их уже давно, отмечает издание. Но сейчас американцы все больше настаивают на вопросе борьбы с коррупцией публично и в частном порядке

"За кулисами происходят честные разговоры", - сказал источник Politico.

Другой источник сказал, что борьба с коррупцией будет условием для будущей экономической и военной помощи.

В Госдепе США также говорят о связи борьбы с коррупцией и поддержки западных союзников.

"Я часто вижу, как это (борьбу с коррупцией - Ред.) изображают как нечто, что Украина должна сделать, чтобы заручиться поддержкой западных союзников и в конечном итоге реализовать свои европейские стремления, стать членом ЕС. И это, безусловно, правда. Вы видите членов Конгресса, которые говорят, что они хотят, чтобы Украина приняла антикоррупционные меры. Вы видите, как члены ЕС говорят, что они этого хотят, и поэтому важно, чтобы Украина показала, что они делают эти шаги", – заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Впрочем, сигналы с Запада идут не только словесные. Вашингтон уже подготовил собственных ревизоров.

Речь идет, во-первых, о генеральном инспекторе Министерства обороны США Роберте Сторче, который в середине октября официально примет на себя новую функцию ведущего генинспектора надзора над поставками американской военной помощи в Украину. А, во-вторых, о специальном представителе по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер, которая в своем первом же интервью в новой должности заявила о существовании условий, от выполнения которых будет зависеть дальнейшая помощь Украине от США.

Наконец, можно вспомнить и отказ Конгресса от включения помощи Украине во временный бюджет США, одной из главных формальных причин которого стало требование республиканцев жестко контролировать расход помощи, которая выделяется Киеву.

В политических кругах Украины есть несколько версий, что все это означает.

По одной из них, американцы действительно нацелены достичь коренного перелома в борьбе с коррупцией, а главное - намного большей управляемости над всеми внутренними процессами в Украине, чем они имеют сейчас.

Исходя из этой версии, Вашингтон будет и дальше наращивать давление на украинскую власть, требуя выполнения поставленного ей "домашнего задания", а в случае отказа последуют некие "педагогические" меры воздействия - вроде возбуждения уголовных дел силами НАБУ и САП (тем более что Сторч уже подписал меморандум о взаимодействии с НАБУ) против топ-чиновников из ближайшего окружения Зеленского, включая, например, экс-министра обороны Резникова (который считается человеком Андрея Ермака). А возможно, последует и принуждение к отставке ряда ключевых лиц украинской власти с заменой их на полностью подконтрольные Западу фигуры.

По второй версии, США не особо намерены "кошмарить" украинскую власть, по крайней мере во время войны (опасаясь дестабилизирующего влияния на ситуацию внутри страны). А потому требования выставляются не столько для того, чтобы реально изменить ситуацию, сколько для внутриамериканского потребления. А именно - чтобы ответить на критику со стороны республиканцев относительно помощи Киеву ("меры принимаются", "все под контролем", реформы уже начались").

Ведь уже очевидно, что оппозиция, контролирующая Палату представителей, будет "взвешивать" каждый доллар, отправляемый на нужды Украины. И любые намеки на то, что эти деньги тратятся непрозрачно, станут поводом для урезания помощи, а также для крупного скандала, который будет бить по предвыборным позициям Байдена.

По этой версии, все ограничится исключительно косметическими или имитационными переменами, после которых в Вашингтоне объявят о "коренном переломе в борьбе с коррупцией в Украине". Также возможно "раскулачивание" ряда олигархов с последующей передачей их активов западным компаниям. В упомянутом выше докладе Госдепа, к слову, говорится о необходимости "деолигархизации" энергетической сферы и сферы добычи полезных ископаемых.

По третьей версии, Запад таким образом ведет дело к "заморозке" войны и подталкивает Украину (через угрозы прекратить помощь) к началу переговоров о прекращении боевых действий. Правда, каких-либо объективных доказательств данной версии пока нет. Лидеры США и ЕС публично по-прежнему заявляют, что готовы помогать Украине "столько, сколько потребуется".

Какие в реальности перемены ожидают Украину в связи с "антикоррупционной" активностью Вашингтона, читайте в статье "Страны".

Глаза и уши Белого дома

На официальной странице НАБУ в Facebook на прошлой неделе появилось очень примечательное заявление. Сообщается, что с 18 октября генинспектор Пентагона Сторч приступит к выполнению обязанностей контролера использования помощи американского правительства Украине в рамках операции "Атлантическая решимость" (усиление восточного фланга НАТО).

Также в заявлении говорится о том, что Сторч и НАБУ подписали меморандум о совместных действиях по предотвращению коррупционных преступлений, связанных с поставками американского оружия Киеву.

"Обеспечение эффективного использования международной помощи, оказываемой Украине правительством США, — главная цель меморандума, который подписали сегодня директор НАБУ Семён Кривонос и генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч. Документ предусматривает проведение совместных мероприятий с целью выявления и предотвращения коррупционных правонарушений, влияющих на помощь от Соединенных Штатов", — сообщает НАБУ.

Полномочия контролера Сторчу предоставил 21 сентября Совет генинспекторов по достоверности и продуктивности - госструктура в США, которая занимается вопросами, выходящими за рамки деятельности отдельных госагентств.

Как говорится в пресс-релизе Офиса Сторча, выполнять новую функцию генинспектор будет с опорой на коллег из Государственного департамента и Агентства по международному развитию (USAID), чтобы "осуществлять исчерпывающий и эффективный надзор над более широким ответом США на полномасштабное вторжение России в Украину".

Комментируя расширение своих полномочий, Сторч сказал, что это решение "отражает нашу (США - Ред.) стойкую приверженность прозрачному и обстоятельному надзору над расходами помощи Министерства обороны внутри и вокруг сферы ответственности Европейского командования США, включая Украину".

"Наша организация выполняла ведущие инспекционные функции в восьми непредвиденных операциях за границей, и мы хорошо подготовлены для этого нового задания. Беря на себя эту ответственность, я надеюсь на продолжение тесного сотрудничества с нашими партнерами в офисах генинспекторов Госдепартамента и Агентства по международному развитию (USAID), как и со всем инспекционным сообществом по мере того, как мы выполняем эту важную работу для американских налогоплательщиков", - сказал Сторч.

Отметим: в середине сентября CNN сообщило со ссылкой на генинспектора Пентагона, что старший представитель его офиса начал работать в Украине во второй половине августа. Дополнительный персонал должен был прибыть в конце сентября. Размещаться он должен в американском посольстве в Киеве. И это впервые с февраля 2022 года.

Как подчеркивает CNN, миссия Сторча стала ответом на требования все большего количества республиканцев, наседающих на Белый дом, тщательнее проверять, как расходуются деньги США.

Выглядит так, что Сторч со своей командой составит тандем со спецпредставительницей США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер, назначенной Байденом на эту должность 14 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу от 25 сентября назвал это назначение "четким сигналом доверия Америки к будущему Украины".

"Для нас важно, чтобы спецпредставительница могла как можно скорее начать работать с Украиной и в Украине", - отметил глава государства.

Исходя из официального заявления Госдепа, Прицкер будет эдаким посредником между украинскими структурами и странами G7, Евросоюзом, международными финансовыми институтами и американским бизнесом. Она (в том числе, вероятно) будет отбирать, а потом предлагать, в какие сферы экономики Украины международные доноры и инвесторы должны вкладывали деньги.

Пенни Прицкер (вторая справа) будет курировать привлечение донорских денег на восстановление Украины. Фото: president.gov.ua

Но вот что интересно: комментируя СМИ специфику своей работы, Прицкер говорила, конечно, о важности кооперации с правительствами Украины и США, Конгрессом, посольством США в Киеве, отметив, что отдельный фокус у нее будет "на реформах [в Украине], касающихся прозрачности и подотчетности восстановления".

"Для того чтобы получать средства от Соединенных Штатов, теперь будут определенные условия. Это не должно удивлять никого в Украине. Причина – то, что наше правительство хочет видеть, как Украина добивается прогресса в разных сферах. Мы хотим видеть среду, благоприятную для частных инвестиций", – сказала чиновница.

"Во-первых, это будут условия, которые будут гарантировать, что вы должным образом распоряжаетесь деньгами. А во-вторых, речь идет о реализации реформ, необходимых для того, чтобы Украина стала членом ЕС и западного торгового блока, к чему Украина сама стремится. Это изменения регуляторной среды, правоохранительных органов, судебной системы, в сфере борьбы с коррупцией, управления госпредприятиями", – добавила Прицкер.

Это созвучно с перечнем реформ для Киева, продвигаемых сейчас Западом. Как писала "Страна", рабочий вариант преобразований, на которых настаивают западные партнеры, вызвал ажиотаж в украинских политкругах.

Но судя по всему, именно к этим целям и будут заставлять двигаться руководство Украины - в том числе с помощью Прицкер и Сторча, которые станут дополнительными и весьма зоркими глазами и чуткими ушами Вашингтона на украинском направлении.

"Можно не сомневаться, что полномочия назначенных контролеров будут значительно шире, чем это сейчас кажется", - полагает политолог Сергей Таран.

Подтверждение этих слов можно найти в факте подписания упомянутого выше меморандума между офисом Сторча и НАБУ о совместной работе "по выявлению и предотвращению коррупционных правонарушений".

"Американцы до конца доверяют в Украине только НАБУ, поэтому ревизоры и будут работать с Бюро", - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".

"Пока Байден будет заниматься президентской гонкой, Сторч и Прицкер всегда будут на месте - или прямо в Украине, или держа руку на происходящем в ней", - добавляет эксперт.

Последствия для украинской власти

Само назначение обоих "ревизоров" свидетельствует, по мнению Бортника, о намерении Белого дома в ожидании накала в избирательной кампании как можно лучше обезопасить себя от возможных неприятных неожиданностей со стороны Украины.

"Мы же видим, что республиканцы хотят сделать из военных траншей Киеву образцово-показательный кейс, для чего его выпячивают. Ситуация вокруг голосования за бюджет США на следующий год и вопроса украинской помощи это ясно дает понять. А Сторч и Прицкер в ответ на республиканские нападки будут убеждать, что больших нарушений и вообще проблем нет. Мол, нельзя говорить, что помощь исчезает или тратится неэффективно", - комментирует Бортник.

При этом, как полагает эксперт, Белый дом постарается минимизировать информационные "сюрпризы" с украинской стороны хотя бы на какое-то время.

"Белый дом заинтересован взять под контроль информационный поток из Украины, потому что это влияет на выборы в США. Диапазон может быть значительным: от коррупционных скандалов до публичных высказываний представителей власти. Нельзя давать республиканцев ничего, чтобы можно было использовать против демократической администрации и самого Байдена в ходе кампании", - прогнозирует Бортник.

В этом контексте Прицкер и Сторч с учетом получаемой ими информации могут стать дополнительными инструментами влияния на команду президента.

"Оба "ревизора" в случае необходимости будут напрямую говорить с Офисом президента или отдельными представителями его команды, если американские представители будут недовольны некими вещами или у них возникнут какие-то подозрения", - допускает эксперт.

В тоже время, в политических кругах (в основном, оппозиционных действующей украинской власти) существуют и более радикальные ожидания от "антикоррупционной" активности американцев.

В связи с меморандумом Офиса Сторча и НАБУ (а еще раньше визитом глав антикоррорганов в США) уже возникли слухи, что такое сотрудничество приведет к уголовным делам по громким случаям коррупции в украинской армии, имевшим место, когда министром обороны был Алексей Резников.

Но если экс-глава Минобороны окажется под следствием, это уже будет сильным ударом по позициям главы ОП Андрея Ермака, чьим человеком считается Резников.

При этом, хорошо известно, что коррупция в Украине носит системный характер. То есть, нити ее ведут на самый верх властной пирамиды. И если американцы поставить себе целью эти нити распутать, то многие представители украинской власти, как минимум, лишатся своих должностей, а возможно и станут фигурантами уголовных дел.

Впрочем, в кругах, близких к власти, такой сценарий считают маловероятным.

"Думаю, что пока идет война никто ключевых людей трогать не будет. Ни Ермака, ни, тем более, Зеленского. Это чревато дестабилизацией в Украине и делигитимизацией украинской власти в целом, что может иметь катастрофические последствия для хода войны, а также подорвать готовность союзников и далее помогать нашей стране. Поэтому сейчас воду в этом направлении мутят, в основном, люди Порошенко, а также ряд связанных с Западом антикоррупционных активистов. Для американцев же будет достаточно, чтоб украинская власть обозначила движение в направлении институциональных антикоррупционных реформ, которые дадут эффект уже после повинны. А также пресекала наиболее вопиющие случаи коррупции. То есть - чтоб из Украины в предвыборный для США год не приходило плохих новостей. Где могут быть перемены - это в плане перераспределения собственности. США настаивают не деолигархизации ключевых отраслей, включая энергетику и добычу полезных ископаемых. На Банковой, в общем и целом, не против. Так как там не имеет каких-либо симпатий к нынешним владельцам данных активов. Этот процесс, возможно, будет запущен. После чего активы передадут западным компаниям и, отчасти, лицам, связанным с властью", - говорит источник.