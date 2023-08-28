Руководство всей системы антикоррупционных органов Украины уехало с визитом в США.

Об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники.

В состав делегации входят директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос, его два заместителя, руководители Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Вера Михайленко и аппарата суда Богдан Крикливенко, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко.

По данным издания, в Вашингтоне с ними будут обсуждать "усиление независимости" антикоррупционной вертикали Украины.

Поездка совпала с появлением информации о том, что у НАБУ могут забрать часть полномочий, передав СБУ право расследовать коррупционные дела на сумму свыше 24 миллионов гривен. Эта норма, по данным СМИ, заложена в инициированном Владимиром Зеленским законопроекте о приравнивании коррупции к госизмене.

На Западе "очень негативно восприняли эту идею и определили ее как покушение на независимость антикоррупционной системы Украины", пишет "Зеркало недели".

По его данным, теперь власти решили не полностью передать крупные коррупционные дела СБУ, а разрешить ей вести расследования параллельно, а Офису генпрокурора - принимать решения о подследственности.

Мы подробно разбирали заявление Зеленского о том, чтобы приравнять коррупцию к госизмене на время войны.