Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит Верховной Раде приравнять коррупцию к государственной измене на период действия военного положения.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

"Я поставил задачу. Законодателям будет предложено приравнять коррупцию к государственной измене на военное время. Я понимаю, что это не может действовать постоянно, но на военное время, я думаю, это поможет", - сказал президент.

Зеленский добавил, что не знает, поддержат ли это предложение законодатели.

"Поддержат ли это законодатели, я не знаю, но я точно предложу. Потому что мы развиваем демократическое общество, и очень важно не прикручивать гайки, и не смотреть каждый раз на тот или иной вопиющий случай, а вводить системные вещи", - сказал он.

"Судя по всему, это такой ответ на постоянные коррупционные скандалы с представителями власти (особенно в сфере военных закупок), которые сотрясают Украину в последнее время", - комментирует заявление украинского президента Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, на днях по всей Украине прошли более 200 обысков в военкоматах и военно-врачебных комиссиях.

Накануне мы писали, что в Киеве на получении взятки задержана член военной-врачебной комиссии Деснянского территориального центра комплектования, которая предоставляла заключения о непригодности к прохождению воинской службы.