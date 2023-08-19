В Тернополе на получении взятки задержан старший оператор взвода информации городского ТЦК.

Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

"Задержан Иван Вишневский, он требовал и получил от военнослужащего роты охраны (тоже Тернопольского ТЦК) шесть тысяч долларов за то, чтобы солдат продолжил службу в городе и не был отправлен в зону боевых действий", — рассказывает источник.

Он также добавил, что Вишневскому грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

А в Виннице сотрудник военкомата требовал взятку за помощь в уклонении от призыва.

"Задержан командир второго отделения роты охраны Винницкого ТЦК Юрий Кириченко. Он организовал схему по получению денег от военнообязанных за помощь в уклонении от воинской службы по мобилизации. За свои услуги Кириченко брал по 2 тысячи долларов", - рассказывает источник.

Он также добавил, что командиру отделения грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в НАПК выявили признаки незаконного обогащения у бывшего днепропетровского военкома.

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