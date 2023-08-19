Новые скандалы в военкоматах. В Тернополе и в Виннице поймали на взятке двух сотрудников ТЦК - источник
В Тернополе на получении взятки задержан старший оператор взвода информации городского ТЦК.
Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.
"Задержан Иван Вишневский, он требовал и получил от военнослужащего роты охраны (тоже Тернопольского ТЦК) шесть тысяч долларов за то, чтобы солдат продолжил службу в городе и не был отправлен в зону боевых действий", — рассказывает источник.
Он также добавил, что Вишневскому грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
А в Виннице сотрудник военкомата требовал взятку за помощь в уклонении от призыва.
"Задержан командир второго отделения роты охраны Винницкого ТЦК Юрий Кириченко. Он организовал схему по получению денег от военнообязанных за помощь в уклонении от воинской службы по мобилизации. За свои услуги Кириченко брал по 2 тысячи долларов", - рассказывает источник.
Он также добавил, что командиру отделения грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее в НАПК выявили признаки незаконного обогащения у бывшего днепропетровского военкома.
Также мы рассказывали как в Черкасской области поймали на взятке сотрудницу военкомата, которая помогала уклонистам бежать за границу.