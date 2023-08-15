В Черкасской области задержали сотрудницу военкомата, которая получила 6 200 долларов за "влияние на решение вопроса о признании военнообязанного непригодным к военной службе".

Как сообщает Офис генпрокурора, сотрудница военкомата также обещала мужчине исключение из военного учета с целью уклонения от мобилизации и беспрепятственного пересечения границы.

Как узнала "Страна", речь идет о сотруднице Уманского ТЦК.

"Задержана начальница отдела связи подразделения обеспечения Уманского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Татьяна Самохина. Она организовала схему по предоставлению документов военнообязанным о непригодности к воинской службе для дальнейшего выезда за границу. За свои услуги она брала от 5 тысяч долларов. Конкретно в этом случае Самохину задержали на получении взятки в размере 6 200 долларов", – рассказал наш источник.

Ранее сообщалось, что на Буковине накрыли очередную схему переправки уклонистов за границу вне официальных пунктов пропуска. Канал организовали шесть местных жителей, среди которых один правоохранитель.

Также недавно ГБР задержало начальника киевского военкомата, участвовавшего в масштабной схеме переправки мужчин за границу. Он был сообщником начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, которого Бюро разоблачило на масштабной коррупционной схеме переправки за границу граждан призывного возраста