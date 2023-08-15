На Буковине накрыли очередную схему переправки уклонистов за границу вне официальных пунктов пропуска. Канал организовали шесть местных жителей, среди которых один правоохранитель.

Об этом сообщает Национальная полиция.

За свои услуги злоумышленники брали от трех тысяч евро до семи тысяч долларов и переправляли мужчин в Румынию. Их накрыли во время отправки очередной группы из восьми человек.

В настоящее время шести фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании мер.

Ранее мы писали, что накануне под Черновцами спасли уклониста, который хотел сбежать в Румынию, но заблудился в лесу. У мужчины поднялось давление, и он вызвал спасателей.

Также сообщалось, что недавно ГБР задержало начальника киевского военкомата, участвовавшего в масштабной схеме переправки мужчин за границу. Он был сообщником начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, которого Бюро разоблачило на масштабной коррупционной схеме переправки за границу граждан призывного возраста