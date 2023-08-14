Житель Запорожской области пытался через Черновицкую область нелегально попасть в Румынию, но заблудился в лесу, у него поднялось давление, и он позвонил спасателям.

Об этом сообщает сайт Государственной пограничной службы Украины.

Оказалось, что 32-летний мужчина уходил вообще не в ту сторону, поскольку нашли его в 15 километрах от границы. Пограничники составили на скитальца админпротокол.

Также сообщается, что только за минувшие выходные пограничники Черновицкого отряда задержали 41 человека призывного возраста за попытку незаконно пересечь границу.

Напомним, как писала ВВС, более шести тысяч граждан Украины призывного возраста после начала войны нелегально сбежали от войны в Румынию, причем многие с риском для жизни. Они получили там временное убежище. Среди них были и новобранцы, и уклонисты, и даже успевшие повоевать дезертиры.

Сегодня газета Financial Times сообщила, что число задержанных при попытке выезда из Украины уклонистов эквивалентно пяти бригадам ВСУ. При этом число тех, кто смог успешно выехать, вообще неизвестно.