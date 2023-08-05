Государственное бюро расследований задержало начальника одного из киевских военкоматов, который был участником масштабной схемы переправки мужчин за границу.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Он был сообщником начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, которого Бюро разоблачило на масштабной коррупционной схеме переправки за границу граждан призывного возраста 3 августа 2023 года.

"По разработанной организаторами схеме, мужчинам оформлялся пакет фиктивных документов о якобы непригодности к военной службе стоимостью $10 тыс. Сотрудники ГБР задокументировали получение сообщниками денег от нескольких военнообязанных. В настоящее время к начальнику одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, который также занимает должность начальника одного из отделов КГВА, применена мера пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога в почти 2 млн грн", - сообщает ГБР.

В Офисе генерального прокурора уточнили, что речь идет о начальнике Голосеевского Территориального центра комплектации.

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