В Днепропетровской области у руководителя областного ТЦК проведены обыски, начато уголовное производство по факту незаконного обогащения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, днепропетровский военком во время действия военного положения оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в городе Днепр. Он также зарегистрировал на члена семьи предприятие, которое приобрело нежилое помещение общей площадью около 500 кв.

Общая стоимость имущества значительно превышает его законные доходы.

"Прокуроры совместно с оперативниками УСР (Управления стратегических расследований - Ред.) в Днепропетровской области и следователями областной полиции провели неотложные обыски по месту работы, шестью адресам проживания руководителя областного ТЦК и его близких, а также в автомобилях", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, после скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым НАПК начало мониторинг образа жизни руководителей военкоматов.

Ранее мы писали, что сегодня СБУ задержала сотрудника военкомата в Полтавской области, который оформлял уклонистам фиктивные справки.