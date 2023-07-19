Глава Национального агентства по противодействию коррупции Александр Новиков заявил, что НАПК совместно с другими правоохранительными органами начал мониторинг образа жизни руководителей всех уровней центров комплектования (военкоматов).

Он также поделился результатами проверки по скандальному одесскому военкому Борисову, который был уволен в конце июня после того, как у него нашли купленный уже после начала войны дом в Испании.

"Буквально сегодня НАПК направит выводы по поводу незаконного обогащения руководителя одесского регионального центра комплектования. Это фактически рекордное установление фактов незаконного обогащения - 188 миллионов. Только один объект, купленный в Испании на маму этого человека стоит 3 млн 700 тысяч евро. Он был куплен 15 декабря прошлого года, когда Украина ежедневно была под обстрелом РФ. И таких объектов ещё несколько стоимость от полмиллиона евро. По объяснению этого человека средства были сформированы путем дачи взаймы, общая сумма - 4 млн 200 тысяч долларов, которые были представлены разными предпринимателями. Например, один из них - совладелец клуба "Ibiza", который дал одесскому военкому 1 миллион взаймы. При этом ведомостями с налоговой не подтверждается наличие таких средств у данных лиц", - говорит Новиков.

Более того, по его словам, отдельные договора о дачи взаймы были подписаны в Одессе гражданами, которые отсутствовали в Одессе во время подписания.

"В деятельности данного Одесского подразделения мы установили не только факт незаконного обогащения, но и организации целых каналов незаконного выезда за границу. Все материалы будут направлены в правоохранительные органы", - заявил Новиков.

Напомним, после скандала с Борисовым в Украине начались проверки деятельности всех областных военкомов на предмет коррупции.

Также мы писали, что в Харькове задержан военком, который за взятки обещал повлиять на решение военно-врачебной комиссии.