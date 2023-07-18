Государственное бюро расследований открыло дело по факту незаконного удержания гражданина в военкомате и выдачи повестки его адвокату, который пришёл помочь задержанному военкомами клиенту.

Об этом сообщает Национальная ассоциация адвокатов Украины на своём сайте.

Согласно заявлению Ассоциации, в черниговском ТЦК удерживали мужчину. Посчитав такие действия противоправными, он вызвал к себе адвоката, но военкомы задержали и его, выписав юристу повестку в армию.

Защитник обратился в Комитет ассоциации адвокатов по защите прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности. Там подтвердили факт нарушения статей 19, 28, 29 Конституции Украины, гарантирующих, что никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством, каждый имеет право на уважение его достоинства, а также на свободу и личную неприкосновенность.

Кроме этого, адвокат обратился в правоохранительные органы, но уголовное дело открыто не было. Тогда он подал заявление в суд и последний обязал ГБР открыть дело по этому факту.

В итоге ГБР сообщило, что начало расследование.

Ранее МВД было начато расследование по делу об избиении пьяным военкомом женщины в Ужгороде.

Мы также публиковали видео, как на Закарпатье мужчина разделся догола в знак протеста после того, как его забрали в военкомат.