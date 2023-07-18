В Боярке под Киевом мужчине вручили повестку за то, что он слушал российский рэп на улице. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Мужчина и женщина слушали российскую музыку на улице, им сделала замечание прохожая девушка. Мужчина начал спорить, и девушка обратилась в полицию.

Правоохранители вручили им админпротоколы по ст. 173 - мелкое хулиганство, а мужчине - еще и повестку.

Ранее Киевсовет принял решение о запрете русских песен в публичных местах столицы. Многие украинцы посчитали такое решение незаконным.

При этом часть российских музыкантов осудила вторжение РФ в Украину. Например, уехавший из РФ рэпер Face дал интервью Дудю о войне в Украине.

Также "Страна" писала, как рэперы Дрейк и Future сняли клип, в котором появляется украинская паляница с тризубом.

Война в Украине идет уже 510-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью Крымский мост атаковали два надводных дрона и подорвали один из автомобильных пролетов. Россия заявила о расторжении зернового соглашения. На Купянском направлении РФ пытается выйти к реке Оскол, российские войска активно наступают в районах Масютовки и Новоселовского. Под Бахмутом россияне стягивают свои резервы.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.