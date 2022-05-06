Американские рэперы Дрейк и Future выпустили музыкальный видеоклип на совместную песню Wait For U.

Соответствующее видео опубликовано на сервисе YouTube.

В видеоролике Дрейк предстал в образе рыцаря, а Future – короля из эпохи Средневековья. Фото со съемок Дрейк опубликовал у себя в Instagram. На одном из кадров на столе перед королем и рыцарем среди различных блюд лежит круглый хлеб из пшеничной муки - паляница - с изображением герба Украины.

Украинский хлеб появляется в кадре несколько раз на протяжении всего ролика.

Известно, что слово "паляница" используется украинскими военными как пароль для идентификации российских оккупантов.

Напомним, в СНБО пополнили словарь для выявления переодетых солдат России. К уже классической "палянице" предложили добавить такие слова, как "молодыця", "филижанка", "пуцьвиринок" и другие сложнопроизносимые слова.

Ранее мы писали, что африканцы из вирусного видео "Танец с гробом" передали четверть миллиона долларов в фонд помощи армии Украины.

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.