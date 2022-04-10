Африканские танцоры-гробовщики из Ганы, которые являются героями вирусного видео Coffin Dance ("Танец с гробом"), в партнерстве с украинским рекламным агентством организовали в поддержку Украины продажу этого мема на аукционе.

Выручка составила миллион долларов, 250 тысяч из которого гробовщики пожертвовали фонду "Вернись живым" (благотворительный фонд помощи украинской армии).

Напомним, Джулиан Леннон, сын легендарного Джона Леннона из The Beatles, впервые исполнил песню отца "Imagine" в поддержку Украины. Ранее он заявлял, что исполнит ее "только в случае конца света".

Ранее мы писали, что легендарная рок-группа Pink Floyd записала песню в поддержку Украины с солистом "Бумбокса".

Война в Украине продолжается уже 46-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 10 апреля на военном и политическом фронтах.

Ранее "Страна" анализировала главные события 45-го дня войны. Отметим, что главными событиями субботы, 9 апреля, стали появление в Харьковской области техники с буквой V - той самой, что заходила в начале войны со стороны Беларуси в Киевскую область, а затем была выведена из Украины в конце марта, неанонсированный визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, а также заявление ЕС о том, что война против России будет выиграна на поле боля.

Кроме того, мы разбирались с тем, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, и как жители Восточной Европы ищут жилье в Испании из-за страха перед вторжении России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 45-го дня войны.