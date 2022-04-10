Джулиан Леннон, сын легендарного Джона Леннона из The Beatles, впервые исполнил песню отца "Imagine" в поддержку Украины. Ранее он заявлял, что исполнит ее "только в случае конца света".

Соответствующий музыкальный ролик в рамках кампании Stand Up for Ukraine появился в сети.

В подписи к видео Леннон-младший назвал войну в Украине невообразимой трагедией.

"Я всегда говорил, что спою "Imagine" только в случае конца света. Но сейчас текст песни отражает наше коллективное стремление к миру во всем мире. Потому что с этой песней мы переносимся в пространство, где любовь и единение становятся нашей реальностью, хотя бы на мгновение… Эта песня - свет в конце тоннеля", - заявил Джулиан Леннон.

На акустической гитаре ему сыграл легендарный при жизни виртуоз Нуно Беттанкур, известный по работе в группе Extreme, который сегодня занимается сольной карьерой время от времени подыгрывая звездам музыки первой величины.

Всего в рамках акции Stand Up for Ukraine удалось собрать 9,1 миллиарда долларов, которые пойдут на помощь украинским беженцам.

Ранее легендарную песню Леннона в поддержку Украины спела группа Go_A перед футбольным матчем в Турине.

Также напомним, что легендарная рок-группа Pink Floyd записала песню в поддержку Украины с солистом "Бумбокса".

Война в Украине продолжается уже 46-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 10 апреля на военном и политическом фронтах.

Ранее "Страна" анализировала главные события 45-го дня войны. Отметим, что главными событиями субботы, 9 апреля, стали появление в Харьковской области техники с буквой V - той самой, что заходила в начале войны со стороны Беларуси в Киевскую область, а затем была выведена из Украины в конце марта, неанонсированный визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, а также заявление ЕС о том, что война против России будет выиграна на поле боля.

Кроме того, мы разбирались с тем, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, и как жители Восточной Европы ищут жилье в Испании из-за страха перед вторжении России.

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