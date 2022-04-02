Солистка известной украинской группы Go_A Екатерина Павленко выступит на туринском стадионе "Альянц Стадиум" перед матчем чемпионата Италии Ювентус – Интер.

Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте коллектива.

Павленко вместе с итальянской певицей Гайей исполнит легендарную песню Джона Леннона "Imagine". Это выступление станет акцией в поддержку населения Украины, которое пострадало от нападения со стороны России.

Президент итальянской Серии А Лоренцо Казини заявил, что выбрал именно эту песню за ее универсальный текст.

"Это гимн надежды, ее сейчас изучают в школах. Хочу поблагодарить Гайю и Екатерину за принятое приглашение и энтузиазм. Екатерина приедет прямо из Украины, и я надеюсь, что она останется в Италии на время", - сказал Казини.

Матч Ювентус – Интер состоится в воскресенье, 3 апреля, в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, украинская группа Go_A заняла пятое место на песенном конкурсе Евровидение-2021. При этом, фронтмен победившей на Евровидении-2021 итальянской группы Maneskin Дамиано Давид признал, что больше всех исполнителей на конкурсе ему понравилось выступление Go_A с песней "Шум".

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