Филижанка, молодиця и пуцьвиринок. В СНБО пополнили словарь для выявления переодетых солдат России
В Совете национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины решили пополнить словарь для выявления не носителей украинского языка.
К уже классической "палянице" предложили добавить такие слова, как "молодыця", "филижанка", "пуцьвиринок" и другие сложнопроизносимые слова.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО в пятницу, 18 марта.
"Слова, которые быстро помогут выявить по произношению НЕ носителей украинского языка", - уточнили в СНБО.
Ранее "Страна" сообщала, что Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал "словарь российской пропаганды".
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