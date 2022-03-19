В Совете национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины решили пополнить словарь для выявления не носителей украинского языка.

К уже классической "палянице" предложили добавить такие слова, как "молодыця", "филижанка", "пуцьвиринок" и другие сложнопроизносимые слова.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО в пятницу, 18 марта.

"Слова, которые быстро помогут выявить по произношению НЕ носителей украинского языка", - уточнили в СНБО.

Ранее "Страна" сообщала, что Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал "словарь российской пропаганды".

Война в Украине продолжается уже 23-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте, эвакуацией и переговорами в обновляемом материале.

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