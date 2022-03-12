Российский рэпер Иван Дремин, выступающий под псевдонимом Face, осудил вторжение своей страны в Украину и попросил прощения у нашего народа. Соответствующий пост был опубликован в Instagram.

"Винить стоит бОльшую часть нашего народа. Тех людей, которые не думают собственной головой. Тех людей, кто сейчас радуется букве «Z». Видел бы вас всех мой прадед, который прошел всю войну до Берлина и был награжден орденом Суворова. Если бы он знал, что через 75 лет вы с гордостью придумаете себе собственную свастику и будете считать себя освободителями Европы, вероломно напав ранним утром на братскую страну, которая в 28,5 раз меньше нашей по территории, то он бы скорее застрелился, чем продолжил за вас воевать", - говорится в сообщении.

Также Face уточнил, что виновниками произошедшего также является интелигенция.

"Меня, всю интеллигенцию, все голоса поколения, всех музыкантов. За то что каждый из нас был недостаточно смелым. За то, что мы могли сделать больше, но побоялись или поленились. За то, что осознали реальность слишком поздно", - добавил он.

Отдельно рэп-исполнитель обратился к украинскому народу.

"Я прошу прощения у всего украинского народа, за те страдания, которые причинила вам наша страна. Я прошу прощения, за наше государство, за самого себя, за наших людей, потому что кто-то должен это сделать и так уж вышло, что эта нелегкая доля всегда приходится на таких как я, потому что у истинного зла никогда не хватит смелости признаться даже самим себе в собственных злодеяниях", - резюмировал он.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 12 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 11 марта, на шестнадцатый день войны.

Напомним, 11 марта продолжали решать вопрос эвакуации из Мариуполя. Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что рассматривается вариант эвакуации мариупольцев кораблями.

Кроме того, исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Пётр Котин заявил, что на Запорожской АЭС россияне, которые ее контролируют, собрали персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".

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Также мы сообщали, что из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что будет с посевной кампанией в Украине и как это скажется на мировых ценах на зерно