Киевский городской совет принял решение о запрете русских песен в публичных местах столицы.

Об этом сообщается на официальном сайте Киевской городской государственной администрации.

Кроме того, под запрет попал и другой русскоязычный культурный продукт - такой как книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, театральные и цирковые представления, концерты и услуги.

Напомним, в последнее время в Украине часто возникают скандалы из-за песен на русском языке. Так, в Киеве выгнали девушку из кафе за то, что она высказала претензии к исполнению в нём песни российского певца Григория Лепса.

А посетителю ресторана в Белой Церкви вручили повестку за исполнение песни Гарика Сукачева о Москве, причем мужчине не помогли даже публичные извинения.

Также недавно на украинского поп-певца Макса Барских (настоящее имя - Николай Бортник) после концерта в Кременчуге Полтавской области написали заявление в полицию, потому что он во время выступления исполнил свою песню на русском языке "Берега".