Сын львовского военкома, 27-летний Владислав Дубовой получил в подарок недостроенный дом с готовностью на 95% и площадью почти 640 кв. метров вместе с приусадебным участком в 0,09 га в Брюховичах.

Об этом свидетельствует договор дарения, имеющийся в распоряжении издания NGL.

Оценочная стоимость дома в договоре дарения указана 518,5 тысяч грн, земельного участка – еще 357,5 тысяч грн. Таким образом, официальная стоимость подарка составляет в общей сложности 876 тысяч грн.

По словам эксперта по недвижимости, реальная стоимость дома такой площади и такого состояния готовности вместе с участком в Брюховичах сейчас может составить не менее 4 млн грн (около 110 тысяч долларов).

Подарила дом 37-летняя Альбина Савчук, которая и купила его пять лет назад за 1,4 млн грн. Издание NGL.media неоднократно писало о ней как об арендаторе озера в Брюховичах, которое она активно застроила – в том числе, как пишет издание, незаконно возвела на берегу многоэтажную гостиницу.

Львовский военком Андрей Дубовой (справа) с женой и сыном Владиславом. Фото: АрміяInform

Напомним, НАПК совместно с другими правоохранительными органами начало мониторинг образа жизни руководителей всех уровней центров комплектования (военкоматов).

А сегодня суд арестовал недвижимость и элитные авто одесского экс-военкома Евгения Борисова. Его родня пыталась вывезти за границу Porsche.