В Полтавской области задержали члена военно-врачебной комиссии за вымогательство и получение взятки в размере 4 000 долларов.

Об этом сообщили "Стране" источники в правоохранительных органах.

По данным источников, начальник хирургического кабинета одной из воинских частей требовал взятку за принятие решения о непригодности к воинской службе.

"Установлено, что член военно-медицинской комиссии требовал и получил неправомерную выгоду за положительное решение о непригодности к военной службе. Человек, у которого представитель военно-медицинского учреждения вымогал взятку, был непосредственно в зоне боевых действий, получил ранения и контузию, что и так делает его непригодным к службе", - говорит источник.

По его словам, на данный момент решается вопрос о сообщении фигуранту подозрения в совершении уголовного правонарушения.

"Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с требованием неправомерной выгоды). Санкция статьи предусматривает уголовное наказание – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества", - добавил источник "Страны".

Ранее мы писали, что в Винницкой области на получении взятки задержан сотрудник военкомата, который продавал отсрочки от службы.

А в Черновцах полицейский чиновник вымогал десятки тысяч евро за закрытие уголовных дел уклонистов.