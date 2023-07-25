Служба безопасности Украины (СБУ) задержала на Буковине высокопоставленного полицейского, который подозревается в вымогательстве у местной жительницы 40 тысяч евро за непривлечение ее к уголовной ответственности и закрытие дела по уклонистам.

Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

Руководителя следственного отделения одного из райуправлений Черновицкой области задержали в Черновцах при передачи второй части взятки. Он уже взят под стражу.

В распоряжении "Страны" оказалось и фото задержанного.

На основании собранных доказательств задержанному доложено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды, совершенное в особо крупном размере должностным лицом).

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Накануне главу Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова задержали по подозрению во взяточничестве. Сальникова разоблачили на подстрекательстве к предоставлению взятки судьям Верховного суда за вынесение нужного решения в пользу коммерческого предприятия.

Ранее мы рассказывали, что одесского бизнесмена задержали за попытку подкупить сотрудников СБУ за 90 тысяч евро.