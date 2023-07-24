Главу Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова задержали по подозрению во взяточничестве.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Сальникова разоблачили на подстрекательстве к предоставлению взятки судьям Верховного Суда за вынесение нужного решения в пользу коммерческого предприятия.

По данным следствия, взятка в размере 7,5 тыс. долларов была передана еще в марте, из которых 5 тысяч долларов США должны были быть переданы судьям за вынесение решения, а 2,5 тысячи долларов США - оставлены себе за посреднические услуги.

Сальников обещал договориться, в том числе, с бывшим председателем Верховного суда Всеволодом Князевым, который находится под арестом с залогом в 75 миллионов гривен.

Но после задержания Князева "поведение главы ГСА резко изменилось и он начал уклоняться от решения вопроса, однако не был намерен возвращать полученную им неправомерную выгоду".

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