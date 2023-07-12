Национальное антикоррупционное Бюро Украины опубликовало видео, в котором народный депутат Людмила Марченко пытается избавиться от взятки, в получении которой ее обвиняют.

"Слуга народа" в легкомысленном халате что-то берёт со стола на крыльце дома (возможно, за столом присутствует второй человек, который остался скрыт от видеокамеры элементами постройки).

После короткого замешательства женщина лёгким бегом перемещается в угол придомовой территории, где сначала приподнимает кусок листового материала, затем подбегает к углу забора и перебрасывает за него некий предмет, который по цвету и траектории падения очень напоминает денежные банкноты.

На второй части видеоролика оператор (сотрудник правоохранительных органов) поднимается по приставной лестнице на забор в том месте, откуда женщина бросала предмет за пределы своего домового хозяйства.

Снаружи уже находится оперативно-следственная группа, приближение кадра показывает разбросанные по траве бумажные полосы, очень похожие на американскую валюту.

Голос за кадром говорит, что это долларовые купюры. На последних секундах они лежат собранные в ряды у сапог одного из правоохранителей.

Ранее НАБУ задержало помощницу "слуги народа" Марченко на взятке за обеспечение выезда уклонистам. Её помощница за деньги решала вопросы с разрешением на выезд военнообязанных за границу через систему "Шлях".

Ранее в Украине ужесточили проверку документов по выезду за границу через систему "Шлях" из-за того, что этой системой часто пользовались незаконно.