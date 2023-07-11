САП и НАБУ сообщили о подозрении народному депутату и ее помощнице: их обвиняют в получении неправомерной выгоды в 5,3 тысячи за помощь в пересечении военнообязанному границы.

По версии следствия, депутат совместно со своей помощницей за денежное вознаграждение пообещала гражданину решить вопрос с разрешением на выезд за пределы Украины через систему "Шлях".

После получения разрешения помощница нардепа встретилась с гражданином и получила от него вторую часть оговоренных средств — 2 800 долларов.

Имя депутата не называется, но ранее мы писали, что речь идёт о нардепе из фракции "Слуга народа" Людмиле Марченко.

Перед этим в Тернопольской области разоблачили очередную схему выезда уклонистов за границу через систему "Шлях". Тогда участники преступной схемы отправляли за границу в качестве водителей людей, даже не имевших водительских прав. Стоила эта услуга семь тысяч долларов с человека. Транспортное "предприятие" по международным перевозкам зарегистрировал местный предприниматель с сообщниками.

Напомним, что в Украине ужесточили контроль по выезду за границу через систему "Шлях", потому что данную систему нередко использовали незаконно.