Президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир использовал справку об инвалидности, чтобы получить право на выезд за границу, а после этого поднялся на Эверест.

Об этом говорится в расследовании издания Bihus.Info.

По данным издания, Кушнир и его жена Оксана в мае 2023 года стали 34-м и 35-м украинскими альпинистами, совершившими восхождение на Эверест.

"По данным наших источников, в примечаниях к выезду содержалась информация о справке об инвалидности", – говорится в сюжете. При этом подъем на Эверест супругам обошелся в $150 000.

Кушнир заявил, что пересекал границу на законных основаниях, в том числе для медицинских консультаций по онкологическому заболеванию.

"Я снят с военного учета согласно действующему законодательству", – заверил он.

В расследовании отмечается, что за время полномасштабных боевых действий, Кушнир пробыл за границей около восьми месяцев.

"Киевгорстрой" – крупнейший застройщик столицы, его основной акционер – территориальная община Киева в лице Департамента коммунальной собственности КГГА с долей 80%. С 2012 года председателем правления и президентом компании является Игорь Кушнир, срок его полномочий истекает 9 августа 2024 года.

Напомним, Кабмин снимал для людей с инвалидностью ограничение по количеству выездов за границу.

Этим пользуются уклонисты и организаторы схем выезда уклонистов из Украины. Как писала "Страна", в Одессе психиатр выдавал уклонистам справки об инвалидности за $7 тысяч, чтобы те могли выехать из Украины.

Также во Львове на четыре года осудили врача за требование взятки от военного при оформлении инвалидности.