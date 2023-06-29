Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения третьему фигуранту по делу о вымогательстве в Тернопольском облсовете Игорю Гайдуку.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Гайдуку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 805 200 гривен.

Напомним, вчера ВАКС избрал аналогичную меру пресечения главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко и его первому заместителю Игорю Демьянчуку. Сторона обвинения просила залог в размере 13 миллионов гривен, но Высший антикоррупционный суд значительно снизил эту сумму.

Известно, что 26 июня НАБУ заявило о задержании главы Тернопольского облсовета Михаила Головко. Сообщалось, что это произошло при передаче взятки, которую Головко и еще несколько человек требовали у бизнесмена, занимавшегося волонтерством. Деньги вымогали за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

Сразу после задержания главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко вручили подозрение по этому делу.