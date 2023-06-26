Главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко (партия "Свобода"), которого сегодня задержали, только что вручили подозрение.

Об этом "Стране" сообщил его адвокат Александр Тананакин.

"Подозрение предъявлено по ч. 4 ст. 368 КК Украины (получение неправомерной выгоды), подано ходатайство в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 13 млн гривен. Суть подозрения связана с возможными злоупотреблениями при проведении ремонта дорог на территории Тернопольской области, в котором, естественно, не обошлось без участия агента НАБУ", – сказал "Стране" адвокат.

Предварительно, судебное заседание по избранию меры пресечения состоится завтра, 27 июня, во второй половине дня, добавил он.

Напомним, что сегодня НАБУ задержало Михаила Головко и еще нескольких человек. Сообщалось, что это произошло при передаче взятки, которую они требовали у бизнесмена, занимавшегося волонтерством. Деньги требовали за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

Мэр Тернополя Сергей Надал прокомментировал задержание главы Тернопольского облсовета и заявил, что "все были удивлены и шокированы".