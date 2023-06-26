Мэр Тернополя Сергей Надал прокомментировал "Стране" задержание главы Тернопольского облсовета Михаила Головко.

"Конечно, все были удивлены и шокированы. Должно быть беспристрастное следствие, после этого будут выводы. Что сейчас можно комментировать. Произошло задержание — значит, наверное, какие-то основания были. Детали пока что никто не говорит, что есть на сайте НАБУ — то и берем во внимание", — сообщил мэр Тернополя.

Напомним, что НАБУ задержало Михаила Головко и еще нескольких человек сегодня. Сообщалось, что это произошло при передаче взятке, которую они требовали у бизнесмена, занимавшегося волонтерством. Деньги требовали за подписание за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

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