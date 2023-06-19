Мэр Тернополя Сергей Надал рассказал "Стране" подробности того, как жители пьянствуют в бомбоубежищах.

"В конце прошлого года мы закупили 10 мобильных укрытий, которые вмещают одновременно до 20 человек. Эти мобильные укрытия открыты для всех круглосуточно, как и просили горожане. Мы рассчитывали на сознательность людей, но есть люди не совсем адекватные. Эти не системные случаи, но если такие случаи есть, то вся община должна на это реагировать, потому что это касается безопасности всех", — говорит Надал.

Также были случаи, когда люди использовали уличные укрытия как туалет.

"Каждый день в этих укрытиях убирают коммунальные службы по несколько раз в день, но не может возле каждого укрытия стоять с утра до ночи дежурный, теперь, конечно, попросим полицию усилить работу возле укрытий", — говорит мэр Тернополя.

Напомним, что каждое четвертое убежище в Украине закрыто или непригодно, сообщили в МВД.

Также мы писали о том, что нардеп заявил, что учителей массово заставляют дежурить по ночам в школьных укрытиях.

И о том, что в Киеве появится остановка для укрытия от воздушных атак, которую напечатают на 3D-принтере.