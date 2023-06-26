Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало главу Тернопольского облсовета Михаила Головко.

Об этом пишут местные СМИ.

По предварительной информации, глава облсовета задержан по статье, связанной с перемещениями через государственную границу и с гуманитарной помощью.

Сообщается, что Головко везут в Киев. В самом облсовете идут обыски.

Официальных подтверждений этому пока нет.

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