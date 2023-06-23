Правоохранители продолжают вручать подозрения высокопоставленным чиновникам Киевской городской госадминистрации. Так, директора Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрия Науменко подозревают в растрате бюджетных средств при строительстве водопровода в Дарницком районе.

Об этом сообщает КГГА.

Правоохранители считают, что Науменко растратил средства при строительстве водопровода для подключения жилых домов и детско-юношеской спортивной школы "Атлет" по улице Оросительной.

В горадминистрации с этими обвинениями не согласны.

"На данный момент выполнены все необходимые инженерные работы по проекту, что позволило обеспечить водоснабжением жильцов жилых домов (общежитий), которые остались без жизненно необходимых услуг вследствие халатности частного предприятия, которое должно было обеспечить водоснабжение. Однако работы по благоустройству и асфальтированию территории продолжаются, то есть они еще не завершены. Средства за эти работы исполнителям не были перечислены. Все организационно-правовые мероприятия, необходимые для проведения проекта, выполняются в рамках и в соответствии с требованиями действующего законодательства. Насчет закупок для указанного объекта имеется судебное решение о правомерности заключения и проведения ее закупки. Тем непонятнее выводы следствия относительно некачественного выполнения работ, которые до сих пор не завершены. Более того, подозрение не содержит фактического наличия причиненного ущерба, а экспертиза проведена без надлежащего исследования проектной документации, наглядного осмотра объекта и т.п.", - отметили в КГГА.

Ранее два подозрения получил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук. Первое касается служебной халатности. По версии следствия, Ткачук не обеспечил работу доступных укрытий в этом микрорайоне.

Второе связано с растратой бюджетных средств при оснащении пунктов обогрева минувшей зимой.