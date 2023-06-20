И.о мэра Чернигова Александр Ломако прокомментировал "Стране" взятие под стражу заместителя мэра Виктора Геращенко, которого подозревают в закупке нового трансформатора для местной ТЭЦ по завышенной цене за средства бюджета.

По словам Ломако, содержание под стражей Геращенко — "умышленный политический шаг с целью запугать местную власть и сделать чиновников более послушными".

"Мы расцениваем это как продолжение давления на Чернигов из центра, чтобы передать все полномочия одному чиновнику, назначенному из Киева. Дело в том, что Виктор Геращенко отвечает за подготовку к отопительному сезону, также он занимался процессом возвращения из аренды в коммунальную собственность ТЭЦ, которая 23 года была в аренде у фирмы "Технова". Это один из ключевых руководителей, его некем закрыть, поэтому работать будет сложнее", — сказал Ломако.

Кроме этого, он изложил свою версию дела Геращенко.

"Черниговская ТЭЦ сильно пострадала во время осады города из-за постоянных обстрелов. После того как врага прогнали, мэр создал комиссию по изучению последствий — эту комиссию как раз возглавлял Геращенко. Арендаторы ТЭЦ предоставили список оборудования, которое было повреждено, на сумму 800 млн грн. В частности, в этом перечне был и трансформатор, без которого, по их словам, невозможно полноценно пройти отопительный сезон и обеспечивать город светом. Также они написали, что у них на это средств нет. Тогда горсовет принял решение и выделил 54 млн грн на приобретение этого трансформатора. Мы его купили. Потом государство выделило 100 млн грн областной военной администрации. За эти деньги они поменяли окна на территории ТЭЦ и монтировали этот трансформатор", — сообщил и.о мэра Чернигова.

Он добавил, что трансформатор закупили у официального дилера.

"На тот момент в Украине не было других трансформаторов, он был единственный в наличии производства Запорожского завода. Мы купили его не у какого-то ФЛП, а у официального дилера этого завода. Мы его купили и поставили, за это Геращенко нужно было дать медаль. Чернигов прошел нормально отопительный сезон, и в городе дела со светом обстояли лучше, чем во многих других городах", — сказал Ломако.

Также он заявил, что Геращенко обжалует решение о взятии под стражу.

"У него точно нет таких денег, чтобы заплатить залог в 32 млн грн. Понятно, что он будет подавать апелляцию. Не вижу оснований, чтобы он не воспользовался таким правом", — сказал и.о мэра Чернигова.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в коррупции заместителю мэра Чернигова вчера.

Конфликт между центральной властью и мэрией Чернигова развивается уже давно. Ранее суд уволил с должности и досрочно прекратил полномочия и самого мэра города Владислава Атрошенко.