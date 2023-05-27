И.о мэра Чернигова Александр Ломако в комментарии "Стране" подтвердил информацию о вчерашних обысках в горсовете.

По его словам, они связаны с тем, что глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский обратился в суд с требованием к горсовету уволить мэра Владислава Атрошенко.

"1 февраля 2023 года суд принял решение отстранить мэра Владислава Атрошенко от должности на один год. Уже 2 февраля, я, как секретарь горсовета, который по закону стал и.о мэра, подписал распоряжение об отстранении на один год Атрошенко. За это решение депутаты проголосовали 9 февраля, таким образом, мы выполнили решение суда. А теперь глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский обратился в суд с требованием к горсовету вообще уволить мэра Владислава Атрошенко и досрочно прекратить его полномочия. То есть, одного года им показалось мало, они захотели вообще прекратить полномочия мэра. В связи с этим, очевидно, начали какое-то уголовное дело. Поэтому вчера и пришли к нам с обысками", - говорит Ломако.

Он отметил, что в ходе обысков правоохранители изъяли документы, связанные с решениями горсовета.

"Обыск длился больше шести часов, на месте работали аж 11 следователей. Попросили предоставить им документы, связанные с увольнением Атрошенко. Я отдал им ключи от своего кабинета и где-то два часа правоохранители проводили там обыск. Потом пошли в другие отделы тоже с обыском и где-то после 18 обыск закончили. Изъяли только документы, связанные с решениями горсовета", - сообщил Ломако.

По его мнению цель этих обысков - попытка заблокировать работу горсовета.

"Они хотят создать условия, в которых городской совет не сможет работать, чтоб передать полномочия от всех избранных депутатов и исполкома одному назначенному из Киева чиновнику - главе военной администрации", - сказал Ломако.

Напомним, в конце февраля Верховная Рада планировала утвердить Указ президента, который бы наделял военную администрацию всей полной власти в городе, но этого так и не произошло. Тогда это вызвало резонанс в СМИ и возмущение мэров украинских городов, увидевших в таком подходе прецедент, который могли затем применить и в их городах.

В частности, мэр Киева Виталий Кличко выступил против передачи полномочий органов местного самоуправления назначенному главе военной администрации Чернигова.