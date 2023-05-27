В горсовете Чернигова 26 мая провели обыски и изъяли ряд документов. Об этом "Стране" сообщили источники в правоохранительных органах.

"Эти документы свидетельствуют о противоправной деятельности и.о мэра Чернигова Александра Ломако. Вместо того, чтобы выполнить решение суда и освободить от должности городского голову Владислава Атрошенко, и.о. мэра Чернигова секретарь горсовета лишь отстранил его от работы. Кроме того, он вообще скрыл от следствия соответствующие документы по освобождению Атрошенко", - говорит источник "Страны".

Напомним, ранее "Страна" писала, что временно обязанности мэра вместо Атрошенко, которому суд на один год запретил занимать эту должность, исполняет секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако, который является близким соратником Атрошенко.

Уже после назначения "человека Атрошенко" Александра Ломако на должность и.о мэра, в Чернигове ввели городскую военную администрацию, чтобы фактически лишить власти и.о. мэра Ломако.

Главой Черниговской ГВА назначили Дмитрия Брижинского, которого на эту должность всячески лоббировал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, с которым (также как и с Офисом президента) у Атрошенко был конфликт.

В конце февраля Верховная Рада планировала утвердить Указ президента, который бы наделял военную администрацию всей полной власти в городе, но этого так и не произошло. Тогда это вызвало резонанс в СМИ и возмущение мэров украинских городов, увидевших в таком подходе прецедент, который могли затем применить и в их городах.

В частности, мэр Киева Виталий Кличко выступил против передачи полномочий органов местного самоуправления назначенному главе военной администрации Чернигова.