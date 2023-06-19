Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в коррупции заместителю мэра Чернигова.

Об этом информирует пресс-центр СБУ в Telegram.

По данным следствия, он организовал схему хищения бюджетных денег на закупке нового трансформатора для местной ТЭЦ, которая была повреждена в результате российских обстрелов весной прошлого года.

Оборудование закупили вдвое дороже рыночной цены, ущерб государству составил более 30 млн грн.

Он уже арестован под залог в 32 млн грн.

Его имя не называется, но СМИ пишут, что речь идет о Викторе Геращенко.

Напомним, что конфликт между центральной властью и мэрией Чернигова развивается уже давно. Ранее суд уволил с должности и досрочно прекратил полномочия и самого мэра города - Владислава Атрошенко.

А недавно в горсовете Чернигова провели обыски и изъяли ряд документов. Сообщалось о том, что и.о мэра Чернигова Александра Ломако подозревают в противоправной деятельности.

Сам Ломако заявил, что обыски связаны с тем, что глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский обратился в суд с требованием к горсовету уволить мэра Владислава Атрошенко.

"Страна" разбиралась, почему отстранили мэра Чернигова и что этим хочет сказать Банковая местным элитам.