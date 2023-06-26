НАБУ официально подтвердило задержание главы Тернопольского облсовета Михаила Головко.

Ему и двум зампредам военно-гражданской администрации вменяют вымогательство у бизнесмена-волонтера.

Сообщается, что всех троих задержали на получении взятки.

По данным следствия, задержанные требовали почти 1,8 миллиона гривен у владельца предприятия - за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

Задержание произошло после передачи третьего транша в размере более 600 тысяч гривен.

Фото НАБУ

Напомним, что ранее о задержании Головко написали местные СМИ.

Ранее мы писали о том, что в Кропивницком задержан начальник военкомата по подозрению в получении взятки.

А в Чернигове СБУ сообщила о подозрении заместителю мэра за хищение бюджетных средств.

Война в Украине идет 488-й день. Мы следим за новостями 26 июня 2023 года в своем онлайне .

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге разбирала главные выгоды после выступления Пригожина.