Главу Тернопольского облсовета Михаила Головко арестовали по делу о вымогательстве взятки с волонтера с альтернативой внесения залога в размере 805 200 гривен.

Сторона обвинения просила залог в размере 13 миллионов гривен, но Высший антикоррупционный суд значительно снизил эту сумму.

Такая же сумма была назначена сегодня Игорю Демьянчуку, первому заму Головко.

В ходе заседания глава облсовета заявил, что это дело - "провокация" за его поддержку ПЦУ. Он также отрицал, что мог брать взятку.

"Моя должность как главы Тернопольской областной администрации не предусматривает распоряжения средствами. Я не мог влиять на оплату или неоплату за проделанную работу",- заявил Головко.

Кроме того, он добавил, что разговаривал с заявителем по делу, предпринимателем-волонтером Александром Ярмоленко исключительно о волонтерской помощи. А тот, по заверению Головко, провоцировал его на взятку для дальнейшего уголовного преследования.

Адвокат Головко Александр Тананакин прокомментировал "Стране" решение суда.

"С решеним мы не согласны и в ближайшее время будем подавать апелляционную жалобу, так как считаем подозрение необоснованным, а факт провокации очевидным", - сообщил адвокат "Стране".

Напомним, 26 июня НАБУ заявило о задержании главы Тернопольского облсовета. Сообщалось, что это произошло при передаче взятки, которую Головко и еще несколько человек требовали у бизнесмена, занимавшегося волонтерством. Деньги вымогали за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

Сразу после задержания Головко что вручили подозрение по этому делу.