Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Игорю Демьянчуку, первому заместителю главы Тернопольского облсовета, в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 805 200 гривен.

Сторона обвинения просила для Демьянчука меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 10 миллионов гривен. Сам Демьянчук во время судебного заседания заявил, что просит определить ему залог в размере не более 1 миллиона гривен.

Сторона обвинения заявила, что будет подавать апелляцию на решение суда.

Демьянчук проходит по делу о коррупции вместе с главой Тернопольского облсовета Михаилом Головко, которому вручили подозрение в злоупотреблениях при ремонте дорог.

26 июня НАБУ подтвердило задержание главы Тернопольского облсовета. Сообщалось, что это произошло при передаче взятки, которую Головко и еще несколько человек требовали у бизнесмена, занимавшегося волонтерством. Деньги вымогали за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.