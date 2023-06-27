Национальное антикоррупционное бюро Украины публикует видеозаписи разговоров тернопольских чиновников по делу о коррупции на строительстве дорог.

По этому делу подозрения получили глава Тернопольского облсовета Михаил Головко (партия "Свобода") и двое его замов.

Они требовали 2,4 млн гривен у предпринимателя-волонтера за подписание коммунальным предприятием актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов.

Сегодня должно состояться судебное заседание по избранию меры пресечения.

Напомним, вчера НАБУ задержало Михаила Головко и еще нескольких человек. Сообщалось, что это произошло при передаче взятки, которую они требовали у бизнесмена, занимавшегося волонтерством. Деньги требовали за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

Мэр Тернополя Сергей Надал прокомментировал задержание главы Тернопольского облсовета и заявил, что "все были удивлены и шокированы". По его словам, должно быть беспристрастное следствие, после этого будут выводы.