Фракция "Слуги народа" приостановила членство народного депутата Людмилы Марченко, подозреваемой во взятке.

Об этом сообщает глава фракции Давид Арахамия в своем телеграм-канале.

Решение о ее полном исключении обещают принять на ближайшем заседании.

Кроме того, народного депутата Людмилу Марченко исключили также из партии "Слуга народа", сообщила помощница председателя партии Елены Шуляк Анастасия Климчук в комментарии "Громадському".

Помимо этого сообщается, что Тернопольская областная организация "Слуги народа" досрочно прекратила полномочия Марченко.

Напомним, вчера САП и НАБУ сообщили о подозрении народному депутату и ее помощнице: их обвиняют в получении неправомерной выгоды в 5,3 тысячи за помощь в пересечении военнообязанному границы. Имя депутата не называлось, но ранее мы писали, что речь идёт о нардепе из фракции "Слуга народа" Людмиле Марченко.

Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало видео, на котором народный депутат Людмила Марченко пытается избавиться от взятки, в получении которой ее обвиняют.

"Слуга народа" в легкомысленном халате что-то берёт со стола на крыльце дома (возможно, за столом присутствует второй человек, который остался скрыт от видеокамеры элементами постройки). После короткого замешательства женщина лёгкой трусцой перемещается в угол придомовой территории, где сначала приподнимает кусок листового материала, затем подбегает к углу забора и перебрасывает за него некий предмет, который по цвету и траектории падения очень напоминает денежные банкноты.