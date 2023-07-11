Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил меру пресечения экс-главе Верховного суда Всеволоду Князеву еще на два месяца содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 75 миллионов гривен.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Защита Князева просила заменить меру пресечения на белее мягкую, не связанную с содержанием под стражей, или же с альтернативой залога в размере 805 тысяч гривен. Однако суд принял иное решение.

Напомним, что Князева подозревают в получении 2,7 млн долларов неправомерной выгоды. По данным следствия, эти деньги были переданы от владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго как оплата за принятие Верховным судом выгодного ему решения.

Адвокаты Князева говорят, что буду подавать апелляцию на решение суда.

Ранее мы сообщали о намерении правоохранителей выписать подозрения еще 11 судьям Верховного суда по эпизодам, связанным с коррупцией и взятками.

13 июня появилась информация, что НАБУ провело обыски у трех судей Верховного суда по делу о взятке Князеву.

При этом адвокат Князева Владимир Клочков в комментарии "Стране" назвал фейком информацию о том, что его подзащитный выдаёт сообщников.